Будьте в Плюсе

ЕК предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к 1 ноября

"Еврокомиссия также вносит законодательную инициативу, которая гарантирует, что подземные хранилища газа в ЕС должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года и на 90% в последующие годы", - говорится в документе.
ТАСС
Отмечается, что партнерство ЕС с третьими странами позволит повысить устойчивость экономики Евросоюза и снизить цены.
Аргументы и Факты
Также ЕК предложила выделить из бюджета ЕС €500 млн на помощь сельхозпроизводителям, которые пострадали из-за кризиса вокруг Украины и санкций, введённых против России и Белоруссии.
REGNUM
Также Болгария признала критическую зависимость от газа из РФ.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Еврокомиссия предложила ввести минимальный порог заполнения газохранилищ
REGNUM08:38
Еврокомиссия предложила заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября
Аргументы и Факты08:32
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа в 80 процентов
РИА Новости07:27
Еврокомиссия предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа в 80%
Газета.Ru08:08
ЕК предлагает обязать страны ЕС заполнить газовые хранилища минимум на 80% к 1 ноября
RT на русском07:53
Еврокомиссия намерена обязать страны ЕС заполнить газовые хранилища минимум на 80%
Профиль08:17
ЕК предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к 1 ноября
ТАСС07:27

Интересное

Власти Британии пересмотрели прогноз экономического роста на 2022 год в сторону понижения

Британские власти пересмотрели прогноз экономического роста на 2022 год в сторону понижения, ожидают увеличения ВВП на 3,8% - Минфин.
ТАСС08:56

Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в рублях.
RT на русском08:29

Путин заявил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в РФ уже фактически спал - Путин.
ТАСС08:39

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань.
РИА Новости06:48

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Мишустин: выплаты по ипотеке, взятой до роста ставки ЦБ, останутся на уровне февраля

"Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля", - сказал глава кабмина.
ТАСС08:53

В Екатеринбурге МВД запретило полицейским ездить на служебных иномарках из-за санкций

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что ограничение коснулось всей Свердловской области, но в других городах региона полицейских попросили реже использовать иномарки, и только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на них.
Lenta.ru05:40

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.
ТАСС08:26

Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за рубеж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 марта на брифинге призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны.
Известия07:51

РИА «Новости»: подразделения ДНР ведут бой с украинскими военными в пригороде Мариуполя

Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с украинскими военными в пригороде Мариуполя в поселке Азов.
Газета.Ru08:14