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Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть

Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкционных мер в отношении Росси.
Комсомольская правда
Фон дер Ляйен также сообщила, что в шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка.
Интерфакс
Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.
Интерфакс
В начале марта эмбарго на российскую нефть ввели США.
РБК

Подробнее о событии

ЕК предложила ввести полный запрет на импорт нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российской нефти
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Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть
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