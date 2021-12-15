TCW Group: большинство китайских компаний уйдут с бирж США к 2024 году

В TCW Group — компании по управлению активами — предполагают, что китайские компании, зарегистрированные в США, будут отрезаны от американских рынков в ближайшие три года, поскольку напряженность между Пекином и Вашингтоном сохраняется.