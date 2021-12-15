ТАССЕК предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов в ЕС после 2049 годаЕврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов".ТАССПредложение среди прочих мер декарбонизации европейского газового рынка будет обсуждаться на саммите ЕС 16 декабря.КоммерсантъПо оценкам Еврокомиссии, на отопление домов уходит до 40% энергии в ЕС и порядка 36% всех углеродных выбросов.ТАСС"Еврокомиссия предлагает создать возможности для государств ЕС проводить добровольные совместные закупки для того, чтобы гарантировать достаточные стратегические запасы газа", - говорится в документе.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаТК ЗвездаНовостной фронтНТВПодробнее о событииПокупателей газа пугают на будущееКоммерсантъвчера в 13:51ЕК предложила запретить заключать долгосрочные контракты на газ после 2049 годаРБКвчера в 09:34Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов с 2049 годаLenta.ruвчера в 06:54Еврокомиссия призвала запретить долгосрочные газовые контракты в ЕС с 2050 годаForbesвчера в 08:04Эксперт: отказ Европы от долгосрочных контрактов на газ может привести к росту ценТАССвчера в 08:29ЕК предлагает отказаться от долгосрочных контрактов по газуНефтегазовая вертикальвчера в 08:17ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа после 2049 годаРИА Новостивчера в 06:44Показать ещёОценить3Поделиться