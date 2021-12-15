Будьте в Плюсе

ЕК предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов в ЕС после 2049 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов".
ТАСС
Предложение среди прочих мер декарбонизации европейского газового рынка будет обсуждаться на саммите ЕС 16 декабря.
Коммерсантъ
По оценкам Еврокомиссии, на отопление домов уходит до 40% энергии в ЕС и порядка 36% всех углеродных выбросов.
ТАСС
"Еврокомиссия предлагает создать возможности для государств ЕС проводить добровольные совместные закупки для того, чтобы гарантировать достаточные стратегические запасы газа", - говорится в документе.
ТАСС

Подробнее о событии

Покупателей газа пугают на будущее
Коммерсантъвчера в 13:51
ЕК предложила запретить заключать долгосрочные контракты на газ после 2049 года
РБКвчера в 09:34
Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов с 2049 года
Lenta.ruвчера в 06:54
Еврокомиссия призвала запретить долгосрочные газовые контракты в ЕС с 2050 года
Forbesвчера в 08:04
Эксперт: отказ Европы от долгосрочных контрактов на газ может привести к росту цен
ТАССвчера в 08:29
ЕК предлагает отказаться от долгосрочных контрактов по газу
Нефтегазовая вертикальвчера в 08:17
ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа после 2049 года
РИА Новостивчера в 06:44

Интересное

TCW Group: большинство китайских компаний уйдут с бирж США к 2024 году

В TCW Group — компании по управлению активами — предполагают, что китайские компании, зарегистрированные в США, будут отрезаны от американских рынков в ближайшие три года, поскольку напряженность между Пекином и Вашингтоном сохраняется.
РБК Инвестициивчера в 12:18
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих

Сотрудница фабрики по производству свечей, которая была полностью разрушена 10 декабря в результате удара торнадо, обвинила руководство предприятия в гибели сотрудников, ставших жертвами стихии.
ФАНвчера в 11:27