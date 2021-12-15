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ЕК предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов в ЕС после 2049 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов".
ТАСС
Предложение среди прочих мер декарбонизации европейского газового рынка будет обсуждаться на саммите ЕС 16 декабря.
Коммерсантъ
В настоящее время основным поставщиком газа для ЕС является "Газпром", у которого есть долгосрочные контракты.
ПРАЙМ
Брюссель намерен также создать стратегический подход к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.
РИА Новости

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