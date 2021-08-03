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ЕК признала сертификаты о вакцинации использующего «Спутник V» Сан-Марино

Еврокомиссия признала цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.
Коммерсантъ
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года.
РИА Новости
11 июля сообщалось, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности.
Известия
По словам чиновника, действующий порядок Евросоюза позволяет странам-членам признавать ковид-сертификаты о вакцинации не одобренными в ЕС препаратами.
Газета.Ru

С чего всё началось

Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter
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