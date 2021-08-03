В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу с 4 августа

Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.