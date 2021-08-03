Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter
Кудрин добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое.
«С 2023 года в рамках реализации проекта «Цифровая культура» предполагается создание двух мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности», - рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.
Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.