Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ЕК.

ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая

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