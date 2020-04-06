Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ЕК.
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Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Коммерсантъ13:07

Странам Евросоюза порекомендовали продлить ограничения на поездки

URA.Ru12:49

ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая

Газета.Ru12:09

Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

Lenta.ru11:53

Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

РИА Новости11:51

Европа может закрыться до 15 мая

Ёлдаш11:27

Самоизоляция: единый рынок ЕС треснул

DP.RUвчера в 06:28
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При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Космос

Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 01:29
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Политика

Владимир Путин снова обратится к нации

За последнее время Владимир Путин уже дважды обращался к населению России: 25 марта и 2 апреля.
Псковское агентство информации 07:51
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН вчера в 22:55
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Политика

Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Коммерсантъ 11:29
Общество

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
РБК 10:34
Общество

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Телеканал Санкт-Петербург 10:17
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 06 апреля в 15:30
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Lenta.ru 09:12
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

В ближайшие 3 месяца семьи, родители которых потеряли работу, получит по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Ореанда-Новости 15:31
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Российская газета 14:08
Технологии

Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек

Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
Дни24 12:05
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 12:38
Технологии

Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC

Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
3DNews 09:33
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Происшествия

Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия 14:43
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ вчера в 06:48
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