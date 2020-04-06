Коронавирус
Газета.RuЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая
Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ЕК.
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Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Космос
Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Владимир Путин снова обратится к нации
За последнее время Владимир Путин уже дважды обращался к населению России: 25 марта и 2 апреля.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Общество
Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Общество
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
В ближайшие 3 месяца семьи, родители которых потеряли работу, получит по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости
"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Технологии
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек
Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Технологии
Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC
Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся около Рязани
"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Кино