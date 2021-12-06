Lenta.ruЕК раскритиковала статью FT о недоверии ЕС к данным США о «вторжении» России на УкраинуСША предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о подготовке России к вторжению на Украину, сообщили источники Financial Times (FT).КоммерсантъПредоставленная информация позволила убедить союзников США в намерениях Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.КомпанияГазета также отмечает, что президент США Джо Байден намерен "предостеречь" российского коллегу Владимира Путина от "вторжения" на Украину.РИА НовостиЛайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.Life.ruЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрDaily MoscowДума ТВРБКРамблерИноСМИNewInformТК ЗвездаЦарьградФАНВоенное делоКапитал страныИзвестияТелеканал 360°Газета.RuРЕН ТВГЛАС.RULife.ruDaily StormПодробнее о событииFT: США убедили Германию в подготовке России к нападению на УкраинуКоммерсантъ21:58В ЕС назвали спекуляцией статью FT о недоверии к данным США по УкраинеРБК05:11FT сообщила, что ЕС не доверял утверждениям США о планах «вторжения» России на УкраинуИзвестия01:57ЕК раскритиковала статью FT о недоверии ЕС к данным США о «вторжении» России на УкраинуLenta.ru05:14FT: Вашингтон раскрыл разведданные, чтобы убедить ЕС во «вторжении» России на УкраинуГазета.Ru21:53FT сообщила, что США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению на УкраинуИнтерфакс22:52FT: Евросоюз с недоверием воспринял утверждения США о планах «вторжения» России на УкраинуРИА Новости21:50Показать ещёОценить837Поделиться