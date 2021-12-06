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ЕК раскритиковала статью FT о недоверии ЕС к данным США о «вторжении» России на Украину

США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о подготовке России к вторжению на Украину, сообщили источники Financial Times
 (FT).
Коммерсантъ
Предоставленная информация позволила убедить союзников США в намерениях Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Компания
Газета также отмечает, что президент США Джо Байден намерен "предостеречь" российского коллегу Владимира Путина от "вторжения" на Украину.
РИА Новости
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru

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