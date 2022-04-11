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ЕК внесла в список ограничений на полеты в ЕС 21 компанию, сертифицированную в России

Еврокомиссия ограничила
 полеты 21 авиакомпании, сертифицированной в России, в воздушном пространстве Евросоюза.
РИА Новости
Евросоюз внес в санкционный список 21 российскую авиакомпанию, включая все крупнейшие — «Аэрофлот», S7, «Победа», UTair, Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии» и другие.
Полит.ру
В ЕК напомнили, что Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности.
BFM.ru
В марте президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний, и выдавать зарубежным лайнерам российские сертификаты летной годности.
Forbes

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