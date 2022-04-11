В марте президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний, и выдавать зарубежным лайнерам российские сертификаты летной годности.
Менеджер труппы «Украинский классический балет» Наталья Иорданов в интервью итальянской газете Repubblica рассказала, что по требованию руководства министерства культуры Украины и Национальной оперы в ходе тура по Италии они были вынуждены заменить «Лебединое озеро» балетом «Жизель».