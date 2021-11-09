ИнтерфаксЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из РоссииЕвркомиссия решила ввести постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России.ПРАЙМВ частности, для предприятий крупнейшего в мире производителя фанеры "Свеза" бизнесмена Алексея Мордашова размер пошлины снижен с 15,9% до 14,4%.ПРАЙМПод действие антидемпинговой пошлины подпала продукция входящего в состав Segezha Вятского фанерного комбината.ИнтерфаксВ Segezha Group также говорили, что рынок берёзовой фанеры настолько дефицитный, что новые сборы ударят прежде всего по европейским потребителям.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕС ввел окончательные антидемпинговые пошлины на российскую фанеруТАСС09:58ЕК ввела окончательные пошлины на ввоз березовой фанеры из РоссииКомпания09:02Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на фанеру из РоссииРБК06:00Segezha ждет «нулевого» эффекта от антидемпинговых пошлин ЕС на фанеруИнтерфакс09:32Евросоюз ввел постоянные антидемпинговые пошлины на российскую березовую фанеруLenta.ru07:29ЕС ввел постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз российской фанерыВедомости07:05Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из РоссииПРАЙМ08:37Показать ещёОценить38Поделиться