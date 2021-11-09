Будьте в Плюсе

ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

Евркомиссия решила ввести постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России.
ПРАЙМ
В частности, для предприятий крупнейшего в мире производителя фанеры "Свеза" бизнесмена Алексея Мордашова размер пошлины снижен с 15,9% до 14,4%.
ПРАЙМ
Под действие антидемпинговой пошлины подпала продукция входящего в состав Segezha Вятского фанерного комбината.
Интерфакс
В Segezha Group также говорили, что рынок берёзовой фанеры настолько дефицитный, что новые сборы ударят прежде всего по европейским потребителям.
Секрет фирмы

Подробнее о событии

ЕС ввел окончательные антидемпинговые пошлины на российскую фанеру
ТАСС09:58
ЕК ввела окончательные пошлины на ввоз березовой фанеры из России
Компания09:02
Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на фанеру из России
РБК06:00
Segezha ждет «нулевого» эффекта от антидемпинговых пошлин ЕС на фанеру
Интерфакс09:32
Евросоюз ввел постоянные антидемпинговые пошлины на российскую березовую фанеру
Lenta.ru07:29
ЕС ввел постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз российской фанеры
Ведомости07:05
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России
ПРАЙМ08:37

Интересное

Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым будет определен полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка.
Lenta.ru09:16

ГД приняла в I чтении законопроект о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об очередном продлении заморозки индексации размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
ТАСС07:26