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ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

Еврокомиссия решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России, вместо временной, которую ввели в июне 2021 года, следует из материалов на сайте ЕК. Одновременно с введение окончательных пошлин, ЕК пересмотрела их размер.В источнике

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Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на фанеру из России
РБКвчера в 06:00
Segezha ждет «нулевого» эффекта от антидемпинговых пошлин ЕС на фанеру
Интерфаксвчера в 09:32
ЕС ввел постоянные антидемпинговые пошлины на ввоз российской фанеры
Ведомостивчера в 07:05
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России
ПРАЙМвчера в 08:37
Евросоюз ввел постоянные антидемпинговые пошлины на российскую березовую фанеру
Lenta.ruвчера в 07:29
ЕС ввел окончательные антидемпинговые пошлины на российскую фанеру
ТАССвчера в 11:02
ЕК ввела окончательные пошлины на ввоз березовой фанеры из России
Компаниявчера в 09:02

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