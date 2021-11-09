Еврокомиссия решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России, вместо временной, которую ввели в июне 2021 года, следует из материалов на сайте ЕК. Одновременно с введение окончательных пошлин, ЕК пересмотрела их размер.В источнике
Вакцина от COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а после этого — стать обязательной к введению, сказал директор разработчика вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как объяснила в беседе с "Ведомостями" одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова, один из способов снижения темпов распространения коронавируса — это создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения.