Еврокомиссия решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России, вместо временной, которую ввели в июне 2021 года, следует из материалов на сайте ЕК. Одновременно с введение окончательных пошлин, ЕК пересмотрела их размер.

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