Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».

с чего всё началось

Утверждается, что проект направлен на создание системы управления данными, укрепление способности НБРБ следить за сохранением финансовой стабильности, а также на усовершенствование структуры и процедур НБРБ для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями.

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