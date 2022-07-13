Будьте в Плюсе

ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля

Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
RT на русском
Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров, — говорится
 в сообщении.
News.ru
В то же время Еврокомиссия указала, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен вне зависимости от способа транспортировки.
РБК
Литва прекратила пропускать через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС.
BFM.ru

Подробнее о событии

ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля
RT на русском10:00
Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит в Калининград при условии контроля
РИА Новости10:43
Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград
РБК10:27
Разрешен, но с условиями. Главное из инструкции ЕК по транзиту товаров в Калининград
ТАСС11:58
ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроля
Известия10:57
Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград
Коммерсантъ09:47
Россия добилась от ЕС снятия запрета на транзит в Калининград
Banki Loans01:29

Интересное

Медведев назвал признание ЕС требований России по транзиту в Калининград редким случаем

Медведев оценил ситуацию по транзиту в Калининград и назвал признание Евросоюзом российских требований редким случаем.
Lenta.ru14:26

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о захвате склада боеприпасов при заходе в Соледар

По словам Киселева, в течение ближайших пары дней город может перейти под контроль сил ЛНР и России.
Lenta.ru12:47

В США поддержали Путина после слов экс-советника Трампа Болтона о подготовке переворотов

Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN.
РИА Новости13:00

МИД Украины заявил о разрыве дипотношений и контактов с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
РИА Новости12:44

Поддержка будет: сын Владимира Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий в настоящее время активно участвует в подготовке к съемкам сериала о его отце.
CT news14:53

Политик Владислав Тюльпанов предрек Андрею Разину незавидное будущее

Политик и член партии «Молодая гвардия Единой России» Владислав Тюльпанов прокомментировал дальнейшую карьеру продюсера Андрея Разина после смерти Юрия Шатунова.
Центральная Служба Новостей13:35

Экс-депутат Госдумы Худяков сообщил о возбуждении уголовного дела против юмориста Галкина

Против юмориста, актера и телеведущего Максима Галкина завели уголовное дело в России, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экс-депутата Госдумы Романа Худякова.
Lenta.ru15:25

Глава Минфина США обсудила с вице-премьером КНР ограничение цены на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения потолка цен на российскую нефть.
ТАСС10:03

Reuters: США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
RT на русском13:56

Веру Брежневу подвергли критике на Украине из-за неискренней помощи

Украинский музыкант Иван Леньо усомнился в том, что Вера Брежнева искренне помогает Украине. Об этом сообщает портал "Украина.ру".
CT news08:50