RT на русскомЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроляЕврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.RT на русскомНикакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров, — говорится в сообщении.News.ruВ то же время Еврокомиссия указала, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен вне зависимости от способа транспортировки.РБКЛитва прекратила пропускать через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС.BFM.ruЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Дума ТВRT на русскомРБК КалининградКомсомольская правдаRuposters.ruГазета.RuАргументы и ФактыВести КалининградLife.ruУралинформбюроФАННТВРусский ЗападPublic OpinionPravda.RuЯнтарный КрайИзвестияПодробнее о событииЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроляRT на русском10:00Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит в Калининград при условии контроляРИА Новости10:43Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в КалининградРБК10:27Разрешен, но с условиями. Главное из инструкции ЕК по транзиту товаров в КалининградТАСС11:58ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроляИзвестия10:57Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в КалининградКоммерсантъ09:47Россия добилась от ЕС снятия запрета на транзит в КалининградBanki Loans01:29Показать ещёОценить1,2KПоделиться