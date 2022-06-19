РИА НовостиEL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в РоссииИспанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании.РИА НовостиПервые два магазина Mango передадут франчайзи на следующей неделе, еще 22 — до конца июля в связи с «поиском лучшего варианта для своих сотрудников и партнеров в стране».РБККомпания также сохранит 800 рабочих мест.ТАССВ начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьAllNW.ruAllNW.ruПетербургский дневникГлагоLRZN.infoWoman.ruЭкономика сегодняПрофильLife.ruЦарьградТагилСити.руAtas.infoShraibikus NewsВЕСТИ: ПриморьеГазета.RuРамблерРосбалтМосква онлайнРБКПодробнее о событииEL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в РоссииРИА Новости04:03Бренд одежды Mango решил уйти из РоссииГазета.Ru02:57El Pais заявила об окончательном уходе испанского ретейлера Mango из РоссииLenta.ru03:33Mango продаст магазины в РоссииРБК03:27СМИ: Mango прекратит прямые продажи в РоссииТАСС03:42Mango окончательно уходит из РоссииФАН02:48Mango уходит из РоссииИзвестия01:52Показать ещёОценить758Поделиться