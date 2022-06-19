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EL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в России

Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании.
РИА Новости
Первые два магазина Mango передадут франчайзи на следующей неделе, еще 22 — до конца июля в связи с «поиском лучшего варианта для своих сотрудников и партнеров в стране».
РБК
Компания также сохранит 800 рабочих мест.
ТАСС
В начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

EL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в России
РИА Новости04:03
Бренд одежды Mango решил уйти из России
Газета.Ru02:57
El Pais заявила об окончательном уходе испанского ретейлера Mango из России
Lenta.ru03:33
Mango продаст магазины в России
РБК03:27
СМИ: Mango прекратит прямые продажи в России
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