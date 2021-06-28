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Экономика

EMC объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России — Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) объявила о намерении провести первичное размещение бумаг на Московской бирже.
РБК
Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital.
РБК
"Европейский медицинский центр" (EMC) — сеть частных клиник в России.
ПРАЙМ
В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.
Интерфакс

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