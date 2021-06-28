Минздрав разъяснил россиянам, с какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Министерство здравоохранения РФ подготовило специальные инструкции, в которых подробно описано, кому следует отказаться от вакцинации против коронавируса, и кому нужно повременить с прививкой или же прививаться с осторожностью, передает Life.ru.