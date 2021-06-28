Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России — Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) объявила о намерении провести первичное размещение бумаг на Московской бирже.
Министерство здравоохранения РФ подготовило специальные инструкции, в которых подробно описано, кому следует отказаться от вакцинации против коронавируса, и кому нужно повременить с прививкой или же прививаться с осторожностью, передает Life.ru.
25 июня в Боровском районе возле деревни Кривское в реке Протва погибли 15 пескарей, а также налим и жерех, но массового замора рыбы не установлено, сообщает пресс-служба минприроды. фото 2019 года Ситуацию взяли под контроль управления Росрыболовства и Росприроднадзора.