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EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg
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РИА Новости
В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые учреждения.
Коммерсантъ
В начале марта курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 121,5275 руб./$.
Коммерсантъ
Тем не менее рубль с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
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