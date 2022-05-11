Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg
В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые учреждения.
Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон проводил эксперименты над гражданами Украины в психиатрической больнице Харьковской области.
"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.