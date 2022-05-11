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EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg
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РИА Новости
В начале марта курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 121,5275 руб./$.
Коммерсантъ
В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые учреждения.
Коммерсантъ
После российская валюта начала укрепляться.
Говорит Москва

Подробнее о событии

EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
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EMTA рекомендовала с 6 июня игнорировать данные Мосбиржи при оценке курса рубля
Lenta.ru04:44
Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
ФАН03:10
Западным трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
Коммерсантъ04:11
Ассоциация трейдеров посоветовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля
Газета.Ru03:32
Трейдерам рекомендовали не использовать при расчетах курс рубля на Мосбирже
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