Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg
В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые учреждения.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.