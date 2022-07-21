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ENI: «Газпром» сообщил, что в четверг увеличит поставки газа с 21 до 36 миллиона кубов

"Газпром" после возобновления прокачки газа по "Северному потоку" сообщил Eni, что с четверга нарастит поставки топлива с 21 до 36 миллионов кубических метров, заявила итальянская нефтегазовая компания.
ПРАЙМ
В Eni пообещали предоставить обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок.
Российская газета
С середины июня "Северный поток" был задействован менее чем наполовину от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата Канадой газовой турбины Siemens после ремонта вследствие введенных Оттавой антироссийских санкций.
Радио Sputnik
Физический поток с 7.00 до 8.00 мск составил почти 1,9 млн кубометров в час – около 30% от номинальной мощности газопровода.
Российская газета

Подробнее о событии

Холдинг «Газпром» нарастит поставки топлива для итальянской ENI
ФАН02:54
«Газпром» увеличит поставки газа в Италию до 36 млн куб. м в сутки
ТАСС03:15
«Газпром» сообщил итальянской Eni об увеличении поставок газа на 15 млн кубометров
Газета.Ru03:08
«Газпром» увеличит поставки в Италию до 36 млн куб. м в сутки
Известия03:01
ENI: «Газпром» сообщил, что в четверг увеличит поставки газа с 21 до 36 миллиона кубов
РИА Новости03:36
«Газпром» сообщил итальянской компании ENI об увеличении поставок газа
ИА Красная Весна02:52
«Газпром» пообещал итальянской Eni увеличить поставки газа в четверг с 21 до 36 миллионов кубов
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