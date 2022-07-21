"Газпром" после возобновления прокачки газа по "Северному потоку" сообщил Eni, что с четверга нарастит поставки топлива с 21 до 36 миллионов кубических метров, заявила итальянская нефтегазовая компания.
С середины июня "Северный поток" был задействован менее чем наполовину от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата Канадой газовой турбины Siemens после ремонта вследствие введенных Оттавой антироссийских санкций.
Конгресс США признает Россию государством — спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет Politico со ссылкой на источники.