Экономика
КоммерсантъЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России.
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» опубликовала у себя на сайте письмо от 15 мая за подписью заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Андрея Осолодкова, в котором говорилось, что Минфин предложил правительству продлить ЕНДВ на год (.pdf).Коммерсантъ12:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек
Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Футбол
Деспотович может перейти в ЦСКА
Евро-футбол.ру вчера в 14:54
Общество
Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru вчера в 11:27
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Кино
Вышел трейлер сериала «Космические войска»
Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Футбол
Газзаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА
Peterburg2.ru вчера в 14:15
Путешествия
Стала известна дата открытия турецких границ для россиян
Как сообщает Ассоция туроператоров России, туристам из РФ, которые приезжают на территорию Турции с целью лечения или оздоровительного отдыха, будет разрешен въезд в страну.
RuNews24.ru 11:55
Общество
Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве
Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».
РБК 11:39
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Происшествия
Медведя, напавшего на человека в Ярославле, застрелили
Как сообщалось ранее, вчера ночью в Брагино медведь напал на молодого человека. Зверь прокусил ему ногу и поцарапал.
Эхо76 - Ярославль 04:23
Общество
Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о порядке перехода к первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.
В Городе N вчера в 18:26
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Шоу-бизнес
В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу
В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".
Вести.Ru 06:42
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главврач пермской станции скорой помощи Юрий Катаев извинился "за кривляние", которое он себе позволил во время беседы с подчиненными о надбавках за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус.
Газета.Ru 12:13
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
Дни24 вчера в 03:13
Экономика
Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Игры
Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
SM News 05:25
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Происшествия
В Москве «заминированы» около 50 больниц
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на территории около 50 больниц в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 11:52