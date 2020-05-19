с чего всё началось

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России.

ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать

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Шоу-бизнес В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".

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Спорт Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.

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