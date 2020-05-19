Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» опубликовала у себя на сайте письмо от 15 мая за подписью заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Андрея Осолодкова, в котором говорилось, что Минфин предложил правительству продлить ЕНДВ на год (.pdf
).
Коммерсантъ12:33

Подробнее о событии

ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать

Коммерсантъ12:33

Минфин решил не продлевать ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей

Газета.Ru12:22

Минфин не рассматривает продление ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

Парламентская газета11:04

Минфин не рассматривает продление ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

ТАСС10:12

Титов предложил продлить режим ЕНВД для юрлиц до 2024 года

РИА Новости09:09

Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД

РБК11:29

Неожиданный разворот: Минфин предложил продлить ЕНВД еще на один год

ИА Клерк.Ру10:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек

Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
1
Футбол

Деспотович может перейти в ЦСКА

Евро-футбол.ру вчера в 14:54
Общество

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru вчера в 11:27
337
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
1,5K
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
716
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,7K
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
482
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
28
Кино

Вышел трейлер сериала «Космические войска»

Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
1
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
11
Футбол

Газзаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА

Peterburg2.ru вчера в 14:15
1
Путешествия

Стала известна дата открытия турецких границ для россиян

Как сообщает Ассоция туроператоров России, туристам из РФ, которые приезжают на территорию Турции с целью лечения или оздоровительного отдыха, будет разрешен въезд в страну.
RuNews24.ru 11:55
621
Общество

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».
РБК 11:39
791
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
78
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
315
Происшествия

Медведя, напавшего на человека в Ярославле, застрелили

Как сообщалось ранее, вчера ночью в Брагино медведь напал на молодого человека. Зверь прокусил ему ногу и поцарапал.
Эхо76 - Ярославль 04:23
115
Общество

Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о порядке перехода к первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.
В Городе N вчера в 18:26
96
Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
16
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
44
Шоу-бизнес

В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу

В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".
Вести.Ru 06:42
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главврач пермской станции скорой помощи Юрий Катаев извинился "за кривляние", которое он себе позволил во время беседы с подчиненными о надбавках за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус.
Газета.Ru 12:13
68
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
Дни24 вчера в 03:13
12
Экономика

Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
9
Спорт

Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта

Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Игры

Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»

SM News 05:25
Авто

SsangYong представил обновленного конкурента Creta

Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
2
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
533
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
23
Происшествия

В Москве «заминированы» около 50 больниц

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на территории около 50 больниц в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 11:52
18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное