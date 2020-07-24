Экономика
VSE42.RUСамый популярный режим оплаты налогов отменят в России
Налоговый сбор в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будет отменен из-за потерь в бюджетах российских регионов. Режим ЕНВД имеет широкий спектр сфер, в которых его могут использовать налогоплательщики.
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Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт 12:29
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
Общество
Финляндия продлила ограничения для России до 25 августа
Стало известно, что в правительстве Финляндии приняли решение, которое связанно с продлением ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
ЛенТВ24 12:59
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках.
РБК 13:16
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном
Согласно материалам дела 1 мая 2020 года, Михаил уехал в командировку, недолго думая, с утра, подсудимая разместила в интернете объявление о продаже змеи, указав, что это «королевский питон».
ГТРК Липецк 05:57
Футбол
Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM 09:02
Происшествия
ГУМВД сообщило о восьмерых погибших в ДТП под Волгоградом
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД России, после снятия крыши машины обнаружены еще три тела, всего погибли шесть женщин и двое мужчин.
Известия 07:16
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27 числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.
RT на русском 13:22
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
RT на русском 12:57
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Гаджеты
В интернете появились заводские фото белых панелей Playstation 5
В интернете появились новые снимки панелей Playstation 5. На китайском игровом форуме A9VG были опубликованы новые снимки.
Чемпионат 11:31
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Футбол
Евсеев: «Соперники стали совершенно иначе воспринимать „Уфу“. Настрой на нас теперь будет соответствующим»
Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе и настрой на нас теперь будет соответствующим.
Sport24.ru 12:32
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44