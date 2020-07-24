Экономика

VSE42.RUVSE42.RUСамый популярный режим оплаты налогов отменят в России

Налоговый сбор в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будет отменен из-за потерь в бюджетах российских регионов. Режим ЕНВД имеет широкий спектр сфер, в которых его могут использовать налогоплательщики.
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Отмену ЕНВД в России объяснил Мишустин

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Согласно материалам дела 1 мая 2020 года, Михаил уехал в командировку, недолго думая, с утра, подсудимая разместила в интернете объявление о продаже змеи, указав, что это «королевский питон».
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Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»

ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
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Видео испытаний «уничтожителя» Крымского моста назвали фальшивкой

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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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Экономика

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На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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ГУМВД сообщило о восьмерых погибших в ДТП под Волгоградом

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Общество

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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

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В интернете появились заводские фото белых панелей Playstation 5

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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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