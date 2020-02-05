Энергетика

REGNUMREGNUMEPDK: Турция сокращает поставки российского газа

Всего за 2019 год на турецкий рынок было поставлено около 14,4−14,8 млрд кубометров российского газа. Анкара решила переключиться на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и поставки голубого топлива из Азербайджана. Рост импорта азербайджанского газа в Турцию составил 29%.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфаксвчера в 04:09

Подробнее о событии

EPDK: Турция сокращает поставки российского газа

REGNUMвчера в 18:58

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолецвчера в 04:44

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tvвчера в 13:31

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалтвчера в 07:42

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ruвчера в 15:10

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ruвчера в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

МК-Спорт 04 февраля в 10:48
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

В Петербурге начались очередные эвакуации судов

Эвакуации судов в будние дни в Петербурге проходят уже несколько недель подряд.
АБН 04 февраля в 01:54
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Технологии

Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Москва 24 вчера в 05:13
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Футбол

«Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Балтику»

Питерский «Зенит» не намерен отпускать Александра Кокорина в «Балтику», утверждает «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 10:12
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

REGNUM вчера в 15:36
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 11:22
Происшествия

Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

RT на русском вчера в 21:12
Экономика

Экономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов.
Lenta.ru вчера в 19:57
Общество

В Китае выявлено 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
REGNUM 03:27
Единоборства

Поединок Макгрегора против Серроне собрал миллион платных трансляций

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне продал миллион платных трансляций на стриминге ESPN+.
Советский спорт 03:36
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Здоровье

В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.
Rambler News Service 03:50
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Общество

Названы лидирующие по потреблению водки регионы России

Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека - с 2018-го этот показатель снизился на 2%.
Газета.Ru 03:49
Технологии

Уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам красть пользовательские данные

Речь идет о багах в безопасности десктопных клиентов WhatsApp на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web.
Goroday.ru вчера в 07:07
Экономика

«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Ведомости 02:37
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета вчера в 00:03
Политика

Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
РБК 01:50
Кино

Фильм «Хищные птицы» возглавит американский прокат

Проект, как уже говорилось неоднократно, потерпел в прокате крах: при бюджете в $175 млн он к 6 февраля собрал по миру всего 128,5 млн.
Газета.Ru 02:54
Экономика

Рекорд по добыче золота установили в Хабаровском крае

Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

REGNUM 01:49
Наука

Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей

Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
ТАСС Наука вчера в 15:16
Футбол

Жозе Моуринью: «„Саутгемптон“ играл лучше нас, но мы заслужили победу»

ГЛАС.RU вчера в 22:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное