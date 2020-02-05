Энергетика
REGNUMEPDK: Турция сокращает поставки российского газа
Всего за 2019 год на турецкий рынок было поставлено около 14,4−14,8 млрд кубометров российского газа. Анкара решила переключиться на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и поставки голубого топлива из Азербайджана. Рост импорта азербайджанского газа в Турцию составил 29%.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфаксвчера в 04:09
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