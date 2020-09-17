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РБК
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.В источнике
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РИА Новости

ЕП потребовал ужесточить санкции против России из-за дела Навального

РИА Новости07:05
URA.Ru

В Европе пригрозили новыми санкциями против России. Требуют начать переустройство страны

URA.Ru07:02
Коммерсантъ

Европарламент призвал к остановке «Северного потока-2»

Коммерсантъ07:36
Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфакс06:43
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАСС06:40
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБК06:54
Эхо Москвы

Европейский парламент требует провести международное расследование в связи с предполагаемым отравлением Навального

Эхо Москвы07:31

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Российские десантники форсировали реку на полигоне под Брестом

По данным военного ведомства, к форсированию реки привлекли более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" Псковского гвардейского соединения ВДВ и более десяти единиц БТР-80 отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста.
Mil.Press Военное03:18
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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