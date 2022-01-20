Евродепутаты также призывают ЕС и международное сообщество "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране".
В резолюции депутаты, в частности, призвали Совет ЕС "ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года".
Российская сторона не возражает против подключения США к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, если Вашингтон будет побуждать Киев выполнять свои обязательства, установленные минскими договоренностями, говорится в ответах МИДа на вопросы СМИ, опубликованных на сайте министерства.
Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны — члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.