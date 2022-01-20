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ЕП призвал к международному расследованию событий в Казахстане и введению санкций

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников.
Евразия Daily
Евродепутаты также призывают ЕС и международное сообщество "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране".
РИА Новости
Проект резолюции вынесут на голосование пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вечером 20 января.
ТАСС
В резолюции депутаты, в частности, призвали Совет ЕС "ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года".
РИА Новости

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