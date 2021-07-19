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ЕР предложила отраслевым союзам и ретейлерам заключить соглашение о снижении цен

Партия «Единая Россия» рекомендовала правительству России способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости.
RT на русском
На совещании "Единой России", посвященному ситуации с ростом цен на продовольствие, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев огласил комплекс мер по сдерживанию цен на продукты питания.
ПРАЙМ
Гордеев также выступил за то, чтобы установить право органов исполнительной власти в регионах контролировать исполнение указанных соглашений на местах.
Финмаркет
Как указал Гордеев со ссылкой на результаты мониторинга "Единой России", стоимость сельхозтоваров, отпускаемых производителями, сейчас может в разы отличаться от окончательной цены на прилавках магазинов.
ТАСС

С чего всё началось

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев огласил комплекс мер на совещании
 «Единой России» по сдерживанию цен на продукты питания, говорится в сообщении на сайте партии.

Подробнее о событии

Новые меры по снижению цен на продукты питания: убрать посредников и снизить наценки

Финмаркет06:17

В «Единой России» заявили о необходимости снижения цен на продукты в ретейле

Взгляд.ру07:17

ЕР предложила отраслевым союзам и ретейлерам заключить соглашение о снижении цен

RT на русском07:06

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ТАСС06:56

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Smotrim.ru07:56

Кабмину рекомендовали снизить наценки на продукты первой необходимости

Парламентская газета06:05

В «Единой России» предложили меры стабилизации и снижения цен на продукты

REGNUM05:43
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