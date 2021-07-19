На рак кишечника могут указывать три признака, возникающие после еды

«Боль в желудке, дискомфорт или вздутие живота, возникают во время еды или сразу после, являются признаками высокого риска рака кишечника», - пишет источник, ссылаясь на данные Управления по охране здоровья и безопасности.