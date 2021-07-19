Как указал Гордеев со ссылкой на результаты мониторинга "Единой России", стоимость сельхозтоваров, отпускаемых производителями, сейчас может в разы отличаться от окончательной цены на прилавках магазинов.
«Боль в желудке, дискомфорт или вздутие живота, возникают во время еды или сразу после, являются признаками высокого риска рака кишечника», - пишет источник, ссылаясь на данные Управления по охране здоровья и безопасности.
Региональный суд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн открыл судебное производство по делу 96-летней жительницы Германии, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф.