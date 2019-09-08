Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политика Эмир Кувейта госпитализирован в США Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Наука Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.

Авто Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.

Политика Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.

Финансы Корпорации по всему миру занимают рекордными темпами. Зачем? Сентябрь традиционно является месяцем, когда корпорации резко увеличивают заимствования после летнего затишья, однако в этом году сентябрь оказался беспрецедентным.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин вынужден вручную руководить ситуацией в Иркутской области, пострадавшей от паводка.

Политика Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.

Наука Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.

Общество В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Политика Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика «Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.

Политика Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Гаджеты Линейка умных экранов Lenovo пополнилась компактной 7-дюймовой моделью Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.

Политика Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.