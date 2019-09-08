Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года. Член партии «Единая Россия».
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