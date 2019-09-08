Политика
РИА НовостиЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,52%
Росбалт вчера в 21:35
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс вчера в 20:12
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза 07 сентября в 17:49
Авто
Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю
Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor вчера в 11:00
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Финансы
Корпорации по всему миру занимают рекордными темпами. Зачем?
Сентябрь традиционно является месяцем, когда корпорации резко увеличивают заимствования после летнего затишья, однако в этом году сентябрь оказался беспрецедентным.
Вести.Финанс вчера в 23:48
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин вынужден вручную руководить ситуацией в Иркутской области, пострадавшей от паводка.
РЕН ТВ вчера в 10:51
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
В Волгограде кандидат в депутаты умер на избирательном участке
Газета Кемерова вчера в 11:03
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Политика
Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе
Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.
РБК вчера в 06:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° 07 сентября в 16:47
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс вчера в 19:34
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Гаджеты
Линейка умных экранов Lenovo пополнилась компактной 7-дюймовой моделью
Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.
iXBT.com вчера в 16:40
Политика
Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя
Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
ТАСС вчера в 22:53
Экономика
«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти
«Транснефть» отвергла предложение «Роснефти» по контролю качества. Нефтяная компания выступила против привлечения независимых экспертов.
Невские Новости вчера в 20:58
Авто
Продажи Chevrolet Niva сократились на 46%
Коммерсантъ Самара 06 сентября в 10:05
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК вчера в 04:44