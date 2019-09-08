Политика
РИА НовостиЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Наука
Китайские учёные сложили «атомное оригами»
Согласно новому исследованию, китайские ученые подняли древнее искусство оригами на атомный уровень, найдя способ сложить микроскопически маленький графен (модификация углерода), сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 06 сентября в 19:44
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Общество
В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ 15:49
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Автоспорт
Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Авто
Назван рейтинг люкс-автомобилей в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи машин luxury-сегмента снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
SpeedMe 13:16
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Гаджеты
Флагман Google Pixel 4 выйдет в продажу в ярко-оранжевом цвете
Ожидается, что Google продолжит лидировать в области мобильной фотографии с Pixel 4. Он получит совершенно новую установку с двумя камерами на задней панели, которая должна включать 12-мегапиксельный основной датчик и второй 16-мегапиксельный, в паре с телеобъективом, который будет поддерживать 8-кратный зум.
OAnews 07:01
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
Турция и США провели патрулирование зоны безопасности в Сирии
Аргументы и Факты 10:44
Культура
Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»
Екатеринбург-ТВ 03:17
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.
BFM.ru 12:51
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Культура
Брянские поэты поедут в Гомель на литературный фестиваль
Делегация брянских поэтов примет участие в Международном литературном фестивале-празднике, который пройдет в белорусском Гомеле.
Газета "Труд" Клинцовского района Брянской области 11:55
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Байкал-Daily 19:27
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Технологии
Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом
Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20