Общество

ТАССТАССМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
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Минюст: ЕСПЧ поддержал позицию России по «второму делу ЮКОСа»

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Михаил Ходорковский назвал сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека точкой в деле ЮКОСа

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В бундестаге усомнились в оправданности ликвидации Сулеймани

Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
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Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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Сервис доставки продуктов Golama закрывается

Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
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Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

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Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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