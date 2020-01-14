Общество

Вести.RuВести.RuСтрасбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека не признал политическим второе дело против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка "Менатеп" Платона Лебедева. Вместе с тем была удовлетворена их жалоба на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.
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ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

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Ходорковский назвал решение ЕСПЧ точкой в «деле ЮКОСа»

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В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости05:35

Защита Ходорковского не исключает обжалования приговора после решения ЕСПЧ

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Коммерсантъ07:29

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

РБК04:06

Михаил Ходорковский назвал сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека точкой в деле ЮКОСа

Эхо Москвы06:34
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Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Игры

Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Faktom вчера в 08:38
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Наука

В США выбрали место строительства нового коллайдера

Министерство энергетики США выбрало Брукхейвенскую национальную лабораторию в штате Нью-Йорк в качестве места строительства новой установки — Электрон-ионного коллайдера (Electron-Ion Collider, EIC).
N+1 вчера в 11:34
Политика

Эрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»

Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
РБК 05:00
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com вчера в 10:21
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Интерфакс 07:40
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 06:24
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Гаджеты

Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года

Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
iXBT.com вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Политика

США ввели санкции против Владимира Плахотнюка

Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
РБК 02:00
Общество

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
РБК 06:49
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Политика

Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Известия вчера в 07:39
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Платон Леонидович Лебедев
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Российский бизнесмен, соучредитель банка «МЕНАТЕП», бывший председатель совета директоров Group MENATEP. Отбыл 10,5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенных средств. По определению международной правозащитной организации Amnesty International был признан узником совести.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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