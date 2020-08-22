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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.В источнике
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Общественная служба новостей

ЕСПЧ обязал власти России предоставить жене Навального медкарту из Омска

Общественная служба новостей23:09
Медиазона

ЕСПЧ обязал Россию предоставить жене Навального медицинскую карту из омской больницы

Медиазонавчера в 07:10
Эхо Москвы

ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге

Эхо Москвы22:12
Росбалт

ЕСПЧ требовал от РФ предоставить медкарту Навального его супруге

Росбалтвчера в 16:15
ГЛАС.RU

ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска

ГЛАС.RUвчера в 15:45
РБК

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

РБКвчера в 15:33
Mockva.ru

ЕСПЧ обязал российские власти предоставить медкарту Навального его супруге

Mockva.ru22:58

МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов
Известиявчера в 07:36
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

США добиваются от Индии отказа от российского вооружения

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Соединенных Штатов надеется на то, что Индия откажется от подписания дальнейших крупных соглашений с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества.
ToDay News Ufa21 августа в 05:37
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
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