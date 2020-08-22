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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.В источнике
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REGNUM

ЕСПЧ обязал власти РФ предоставить супруге Навального его медкарту из Омска

REGNUM00:45
КП - Омск

Врачей обязали предоставить жене Навального медкарту из Омска

КП - Омск00:04
Росбалт

ЕСПЧ требовал от РФ предоставить медкарту Навального его супруге

Росбалтвчера в 16:15
Эхо Москвы

ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге

Эхо Москвы22:12
ГЛАС.RU

ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска

ГЛАС.RUвчера в 15:45
РБК

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

РБКвчера в 15:33
Медиазона

ЕСПЧ обязал Россию предоставить жене Навального медицинскую карту из омской больницы

Медиазонавчера в 07:10

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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