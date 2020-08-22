ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.В источнике
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ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска
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