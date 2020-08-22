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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.В источнике
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REGNUM

ЕСПЧ обязал власти РФ предоставить супруге Навального его медкарту из Омска

REGNUM00:45
ГЛАС.RU

ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска

ГЛАС.RUвчера в 15:45
Эхо Москвы

ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге

Эхо Москвы22:12
Росбалт

ЕСПЧ требовал от РФ предоставить медкарту Навального его супруге

Росбалтвчера в 16:15
КП - Омск

Врачей обязали предоставить жене Навального медкарту из Омска

КП - Омск00:04
РБК

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

РБКвчера в 15:33
Медиазона

ЕСПЧ обязал Россию предоставить жене Навального медицинскую карту из омской больницы

Медиазонавчера в 07:10

Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

DigiTimes со ссылкой на аналитика немецкого банка Deutsche Bank Сидни Хо (Sidney Ho) пишет что из-за коронавируса и вызванной им мировой паники многие производители твердотельных накопителей (SSD), USB-флешек, оперативной памяти и других устройств, где используются чипы NAND и DRAM, еще в первом полугодии 2020 г. запаслись ими впрок.
CNews20 августа в 10:08

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Климатолог объяснил аномальную погоду в России в 2020 году

Устойчивая аномально холодная и аномально теплая погода, наблюдаемая в различных регионах России, связана с участившимся из-за глобального потепления возникновением застывших атмосферных волн, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов 22 августа, сообщает URA.RU.
ИА Красная Веснавчера в 08:24
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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