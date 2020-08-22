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РБК
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.В источнике
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REGNUM

ЕСПЧ обязал власти РФ предоставить супруге Навального его медкарту из Омска

REGNUM00:45
ГЛАС.RU

ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска

ГЛАС.RUвчера в 15:45
Эхо Москвы

ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге

Эхо Москвы22:12
Росбалт

ЕСПЧ требовал от РФ предоставить медкарту Навального его супруге

Росбалтвчера в 16:15
КП - Омск

Врачей обязали предоставить жене Навального медкарту из Омска

КП - Омск00:04
РБК

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

РБКвчера в 15:33
Медиазона

ЕСПЧ обязал Россию предоставить жене Навального медицинскую карту из омской больницы

Медиазонавчера в 07:10

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

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РИА Новости01:00
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Заражение получили сотрудник Калининградской областной таможни, проводник поезда, туристка, сотрудник правоохранительных органов, два школьника и полуторагодовалый ребенок.
Каскад04:32