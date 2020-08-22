Общество
РБКЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
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ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге
Эхо Москвывчера в 22:12
ЕСПЧ потребовал от России предоставить Юлии Навальной медицинскую карту из Омска
ГЛАС.RUвчера в 15:45
ЕСПЧ обязал Россию предоставить жене Навального медицинскую карту из омской больницы
Медиазонавчера в 07:10
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Общество
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.
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Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
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СК Белоруссии опроверг связь смерти мужчины в лесу с акциями протеста
28-летнего Никиту Кривцова накануне обнаружили повешенным в лесу в Партизанском районе Минска. На его теле были многочисленные следы побоев.
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В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
Эксперт из Германии Хольгер Цшепиц назвал правильной стратегию президента Владимира Путина по наращиванию Россией золотых запасов, сообщает Deutsche Welle.
Российская газета вчера в 21:20
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Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
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Борис Зимин удивился ажиотажу вокруг оплаты перевозки Навального в Берлин
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РБК 06:36
Армия и оружие
Ночью к границам России переброшены 6 американских бомбардировщиков B-52
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В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии нужно провести новые выборы президента, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США.
Газета.Ru 02:35
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Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда
Предполагается, что она состоит из замороженного водорода.
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Первый тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome.
ТАСС 02:33
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В Кузбассе кондуктор трамвая напал на инвалида из-за маски
РИА Новости 05:54
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Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле
РБК вчера в 16:56
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В Портленде протестующие забросали полицию камнями
РИА Новости 05:30
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Минздрав отказался от тестирования водителей на хронический алкоголизм
Ранее Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в которых ввел новый обязательный тест на хронический алкоголизм.
Planet Today 20 августа в 03:52
Общество
Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября
Ранее в связи с пандемией коронавируса государство приняло решение оказать финансовую помощь российским семья с детьми, выплатив им в июне и июле 2020-го по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет.
Evo-rus.com 03:41
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»
Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony
Оливия Уайльд, известная постановщик и актриса, намерена снять новую кинокартину о супергероях.
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Происшествия
Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом
Российская газета 05:13
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«Парма» объявила об увольнении главного тренера
«Парма» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.
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Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Предприятия, участвующие в забастовках, должны быть закрыты в понедельник, 24 августа.
Известия вчера в 20:33
Общество
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Общество
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BFM.ru вчера в 04:49
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Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что нарушающие порядок у мемориальных объектов ВОВ будут иметь дело с армией.
ТАСС 06:56
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Коалиция во главе с США покинет военную базу Таджи в Ираке
Международная коалиция во главе с США заявила в воскресенье, что покидает военную базу Таджи в Ираке и передает иракским войскам расположенные на территории базы объекты и оборудование.
РИА Новости 04:08
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Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
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РИА Новости 03:28