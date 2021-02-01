Иск был подан 16 января из-за отсутствия уголовного дела. По жалобе Навального ЕСПЧ задал властям России два вопроса: не было ли нарушено право на жизнь и проводилось ли расследование предполагаемого отравления.

С чего всё началось Европейский суд по правам человека коммуницировал дело об отравлении Алексея Навального — иск, который сторонники политика подавали в российские суды в связи с отсутствием уголовного дела. Дождь 04:20