Глава международного правозащитного проекта "Агора" Павел Чиков пояснил, что после выхода РФ из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ россияне смогут жаловаться на нарушение своих прав со стороны властей в комитеты ООН.
Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.
Британская газета Financial Times утверждает, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил.
Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна не получала официального запроса от Украины о передаче ей хранящихся в Лондоне золотовалютных резервов Банка России.