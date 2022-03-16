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ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России, говорится
 в заявлении на сайте суда.
Радио Sputnik
Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации с 16 марта.
Lenta.ru
По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы (СЕ) «еще семь, а то и десять лет назад».
Известия
Глава международного правозащитного проекта "Агора" Павел Чиков пояснил, что после выхода РФ из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ россияне смогут жаловаться на нарушение своих прав со стороны властей в комитеты ООН.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России
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