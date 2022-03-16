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ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России, говорится
 в заявлении на сайте суда.
Радио Sputnik
Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
РИА Новости
Во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.
ТАСС
Глава международного правозащитного проекта "Агора" Павел Чиков пояснил, что после выхода РФ из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ россияне смогут жаловаться на нарушение своих прав со стороны властей в комитеты ООН.
Интерфакс

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