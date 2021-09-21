Ученые относительно недавно научились создавать и манипулировать ультрахолодными молекулами, однако они уже успели стать полезным инструментом для точных измерений, квантовых симуляций и обработки квантовой информации.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Венского технологического университета (Vienna University of Technology) обнаружили, что даже маленькие капли могут оставаться в воздухе намного дольше, чем ранее предполагалось.
«У сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел, поэтому решил стать поближе к этим профессиям, поступив учиться по вышеуказанной специальности», — рассказала мать стрелка.