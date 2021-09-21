Life опубликовал показания матери пермского стрелка о сыне

«У сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел, поэтому решил стать поближе к этим профессиям, поступив учиться по вышеуказанной специальности», — рассказала мать стрелка.