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ЕСПЧ в постановлении по жалобе вдовы Литвиненко назвал Россию ответственной за его смерть

Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Эхо Москвы
По мнению суда, Россия не предоставила ЕСПЧ достаточных доказательств своей непричастности к смерти Литвиненко.
Комсомольская правда
Александр Литвиненко умер в 2006 году в Великобритании, где получил убежище.
Газета.Ru
Российские власти не раз отрицали причастность к смерти Литвиненко.
Телеканал RTVI

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