«Барселона» 24 сентября принимала у себя «Вильярреал» в матче 6-го тура Ла Лиги. Одержав победу со счетом 2:1, подопечные Эрнесто Вальверде набрали 10 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

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