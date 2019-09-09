Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Источник в Еврокомиссии сообщил, что трехсторонние переговоры по газу, между Украиной, Россией и ЕК пройдут в Брюсселе 19 сентября.
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