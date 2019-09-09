Политика
Московский КомсомолецВ ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу
Источник в Еврокомиссии сообщил, что трехсторонние переговоры по газу, между Украиной, Россией и ЕК пройдут в Брюсселе 19 сентября.
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Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы 14:30
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости.
РИА Новости 15:34
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Политика
На украинских заправках возник дефицит топлива
По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на слухи о сносе своего замка
Некоторые соседи недовольны тенью от звездного дома Недавно выяснилось, что некоторые жители деревни Грязь, владеющие недвижимостью по соседству с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, недовольны тем, что звездный замок якобы отбрасывает крупную тень на их участок, из-за чего там плохо растут цветы и плоды.
WomanHit.ru 10:13
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Происшествия
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал
Российская газета 10:58
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 07 сентября в 06:59
Гаджеты
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов с экраном до 6 дюймов на 2019 год
Журналисты издания OANews составили перечень лучших устройств с небольшими экранами, имеющихся на рынке на середину 2019 года.
OAnews 12:50
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Хоккей
Александр Овечкин разбил в кровь лицо, упав с велосипеда
После тренировки Овечкин прошёл мимо журналистов, сверкая своей беззубой улыбкой и парой ссадин.
Чемпионат 13:05
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Шоу-бизнес
Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность
Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина недавно рассекретила свою вторую беременность.
Телепрограмма 14:11
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Здоровье
Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи
Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
Газета.Ru 07:24
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26