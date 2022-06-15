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ЕС изменил порядок санкционных исключений при исполнении старых договоров

Рамочные соглашения, в которых не прописаны объемы поставок, точная цена или даты исполнения, не могут считаться заключенными контрактами.
РБК
Возможны поставки до 17 сентября 2022 года в Россию определенного оборудования для нефтегазовой промышленности (трубы, буровое оборудование, плавучие краны и т.д.) по контрактам, подписанным до 16 марта.
РБК
Возможен импорт в ЕС российских железа и стали до 17 июня в рамках контрактов, заключенных до 16 марта.
РБК
Импортные исключения, в частности, распространяются на икру, лесоматериалы, бумагу и железо.
Коммерсантъ

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РБК: ЕС ужесточил условия исполнения контрактов с Россией
Коммерсантъ01:59
ЕС изменил порядок санкционных исключений при исполнении старых договоров
РБК23:00
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