Возможны поставки до 17 сентября 2022 года в Россию определенного оборудования для нефтегазовой промышленности (трубы, буровое оборудование, плавучие краны и т.д.) по контрактам, подписанным до 16 марта.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Как говорится в сообщении ЦБ, Банк России издал информационное письмо по итогам введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия.
Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у ИТ-дистрибьторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других.