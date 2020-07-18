Политика
Национальная служба новостейЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Коммюнике верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС. Еврочиновник высказал обеспокоенность ростом угрозы введения ограничительных мер со стороны США, отмечает Газета.ru.
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с чего всё началось
Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — говорится в тексте заявления.News.ruвчера в 17:51
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Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
РИА Новости 08:02
Политика
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса
Агентству дано указание пересмотреть методы подсчета в связи с опасением, что при иной методике цифры оказываются преувеличенными.
Московский Комсомолец 07:54
Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Шоу-бизнес
Муж и дочь покойной Надежды Румянцевой продают ее дом за 42 млн рублей
Муж звезды картины Девчата Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина выставили дом артистки на продажу.
iReactor 04:34
Автоспорт
Боттас показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии
Пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас показал лучший результат во время третьей тренировки третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
News.ru 07:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском вчера в 11:47
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана специалисты нашли шестнадцать видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:47
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40