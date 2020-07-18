с чего всё началось

Коммюнике верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС. Еврочиновник высказал обеспокоенность ростом угрозы введения ограничительных мер со стороны США, отмечает Газета.ru.

Политика Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды. 82

Общество Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса Агентству дано указание пересмотреть методы подсчета в связи с опасением, что при иной методике цифры оказываются преувеличенными.

Происшествия В Воронежской области в ДТП погибли три человека Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 75

Политика Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне. 44

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 5

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 13

Происшествия Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант. 608

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Политика В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17 Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов. 788

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 196

Общество В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. 6

Космос Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2,3K