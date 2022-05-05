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ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России в ближайшие дни

В Париже уверены, что страны — члены ЕС к концу недели примут эмбарго на российскую нефть, заявила
 Franceinfo министр экологического перехода председательствующей в Совете Евросоюза Франции Барбара Помпили.
РБК
4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России.
News.ru
Источник Reuters также указал, что Евросоюз разрешит Венгрии и Словакии продолжать закупать сырую российскую нефть по уже действующим контрактам до конца 2023 года.
РБК
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке страны.
Аргументы и Факты

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Министр энергетики Франции считает, что ЕС достигнет соглашения по эмбарго на российскую нефть до конца недели
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Страны ЕС могут достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть к концу недели
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