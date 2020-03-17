Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЕС может применить фискальные меры в размере 1% ВВП из-за коронавируса

Еврогруппа заявляет о применении в Евросоюзе фискальных мер в размере около 1% ВВП в 2020 году для поддержки экономики на фоне коронавируса, однако этот показатель в итоге может оказаться намного больше, говорится в заявлении после заседания Еврогруппы, которая прошла в формате видеоконференции из-за распространения COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Евросоюз будет предоставлять бизнесу деньги и налоговые отсрочки для борьбы с коронавирусом

ФедералПресс05:29

Министры финансов в странах ЕС договорились о поддержке экономики

REGNUM05:00

Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Lenta.ru02:05

Правительства ЕС раздадут деньги для борьбы с коронавирусом

Народные новости04:01

Еврогруппа заявила о вводе фискальных мер на уровне 1% ВВП из-за вируса

РБКвчера в 22:16

Еврогруппа применит фискальные меры в размере около 1% ВВП для поддержки экономики

Коммерсантъвчера в 18:38

Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику

РИА Новостивчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Лента «Заражение» набирает огромную популярность среди меломанов из-за коронавируса.
Evo-rus.com 07:07
Гаджеты

Компьютерный корпус Abkoncore H600X поможет создать игровую систему

Дебютировал стильный компьютерный корпус Abkoncore H600X, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 93 доллара США.
3DNews 07:00
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Общество

Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса

Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Ведомости 05:55
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Политика

Путин напомнил работодателям о санкциях при нарушении прав сотрудников

Президент России Владимир Путин напомнил российским работодателям о санкциях в случае нарушения прав сотрудников.
Газета.Ru 06:58
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
Инфорос 06:35
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания вчера в 04:48
Общество

Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы

Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.
РЕН ТВ 07:01
Происшествия

В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
Киберспорт

Dendi и Lil вошли в команду освещения благотворительного турнира WeSave! Charity Play по Dota 2

В список вошли Данил «Dendi» Ишутин, Илья «Lil» Ильюк, Андрей «Mag» Чипенко и Андрей «Ghostik» Кадык — их команды не участвуют в чемпионате.
Sport24.ru вчера в 23:29
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 06:52
Футбол

«Барселона» хочет продать Дембеле

Как информирует AS, из-за постоянных травм француза клуб решил продать его летом.
Спорт-Экспресс 06:10
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Спорт

РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ остановят до 10 апреля

Из-за эпидемии коронавируса Российская Премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановятся до 10 апреля.
Рамблер 06:43
Шоу-бизнес

Жена рэпера ST раскрыла имя новорожденной дочери

В публикации молодая мама раскрыла имя новорожденной дочери. Она написала, что малышку назвали Эстель. Не все поклонники оценили выбор пары.
RuNews24.ru 04:14
Здоровье

В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге.
Piter.tv 05:13
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Ридус 15 марта в 14:26
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН 15 марта в 03:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Калифорнию

Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Калифорнию, что произойдёт после окончательного сложения королевских полномочий.
Актуальные Новости 15 марта в 13:06
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное