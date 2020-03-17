Коронавирус

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Еврогруппа заявляет о применении в Евросоюзе фискальных мер в размере около 1% ВВП в 2020 году для поддержки экономики на фоне коронавируса, однако этот показатель в итоге может оказаться намного больше, говорится в заявлении после заседания Еврогруппы, которая прошла в формате видеоконференции из-за распространения COVID-19.
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