Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".

с чего всё началось

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что страны Европейского Союза могут приостановить свободное движение туристов, возобновив пограничный контроль из-за вспышек коронавируса в Италии.

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