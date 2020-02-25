Общество
Тульская служба новостейЕС может приостановить действие шенгена из-за коронавируса
Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что страны Европейского Союза могут приостановить свободное движение туристов, возобновив пограничный контроль из-за вспышек коронавируса в Италии.
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Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".ТАСС06:41
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