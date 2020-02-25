Общество

Тульская служба новостейТульская служба новостейЕС может приостановить действие шенгена из-за коронавируса

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что страны Европейского Союза могут приостановить свободное движение туристов, возобновив пограничный контроль из-за вспышек коронавируса в Италии.
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с чего всё началось

Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".
ТАСС06:41

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Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

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Московский Комсомолец07:02

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ТАСС06:41
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Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

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Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

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