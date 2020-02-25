Общество

Вести ФМВести ФМЕС может приостановить действие шенгена из-за коронавируса

Страны Евросоюза имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса. Об этом заявили в Еврокомиссии.
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с чего всё началось

Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".
ТАСС06:41

Подробнее о событии

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

Вести.Ru07:11

В ЕК заявили о возможной приостановке действия Шенгена из-за коронавируса

Известия07:21

Странам ЕС разрешили останавливать действие Шенгена из-за коронавируса

Взгляд.ру07:16

Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека

Комсомольская правда07:31

Европу могут закрыть из-за коронавируса

URA.Ru07:04

ЕС задумался о приостановке Шенгена из-за коронавируса

Московский Комсомолец07:02

Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

ТАСС06:41
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Технологии

США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле

Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля.
РИА Новости 08:00
Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Газета.Ru 11:35
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском 08:57
Наука

Найдено первое животное без митохондриальной ДНК

N+1 08:20
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

РИА Новости 06:28
Хоккей

«Сибирь» побеждает магнитогорский «Металлург»

Счёт в матче в первом периоде открыли хозяева усилиями Александра Шарова. Во втором периоде «Сибирь» забросила ещё две безответные шайбы.
ГЛАС.RU 09:58
Политика

Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

Призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США абсурдны, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 05:16
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Политика

«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
Украина.ру 11:42
Авто

Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
32CARS.ru 01:18
Происшествия

Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Вести.Ru 11:42
Армия и оружие

Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
РИА Новости 10:39
Футбол

Тихонов прокомментировал скандал в финале Кубка легенд

NewInform 23 февраля в 13:46
Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 12:30
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Правительственные силы в Сирии перебросили к линии фронта в провинции Идлиб 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б».
Lenta.ru 10:14
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport вчера в 07:10
Финансы

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
РБК 09:09
Общество

Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Газета.Ru 07:08
Происшествия

Россиянин напился, прикусил язык и умер

В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Lenta.ru 11:27
Политика

Путин занял второе место в мире по уровню уважения

Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
URA.Ru вчера в 22:21
Политика

Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России

Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
Телеканал 360° 10:01
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК вчера в 03:07
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