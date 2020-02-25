Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".

с чего всё началось

Страны Евросоюза имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса. Об этом заявили в Еврокомиссии.

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