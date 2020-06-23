Политика

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После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Жителей России и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Газета.Ru17:00

NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

РБК15:47

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

Lenta.ru14:49

NYT: в ЕС после открытия границ могут временно не впускать жителей России, США и Бразилии

ТАСС15:16

New York Times: Евросоюз собирается закрыть въезд для жителей США, России и Бразилии из-за недостаточно успешной борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру14:58

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

РИА Новости15:19

Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии

Московский Комсомолец14:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Политика

Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»

Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 04:48
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Общество

ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Отмечается, что механизм упрощенного заявления действует до 30 июня. Поданные до этого срока документы будут рассматриваться быстрее.
ФедералПресс вчера в 04:04
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Авто

Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном

Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня 14:01
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,3K
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
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Гаджеты

OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов

Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.
Anonsens 16:51
Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
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Гаджеты

Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake

Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
Игромания.ру 12:38
Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
2
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Игры

Activision анонсировала Crash Bandicoot 4

Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
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Общество

На Сахалине прошёл парад Победы

На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Энергетика

США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ

Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
3
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
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Футбол

Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53
2
Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
2
Наука

ЦЕРН планирует построить 100-километровый суперколлайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) начала разработку проекта строительства 100-километрового коллайдера стоимостью 21 млрд евро.
NewInform вчера в 13:34
17
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Гаджеты

Специалист объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании "Avast" Войтех Бочек объяснил, почему включенная на мобильном устройстве сеть Bluetooth может привести к негативным последствиям.
Online47.ru 20:58
3
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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