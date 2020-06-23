После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

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Энергетика В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз» Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз». 2

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