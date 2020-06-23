Политика
ИзвестияЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 04:48
Общество
ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Отмечается, что механизм упрощенного заявления действует до 30 июня. Поданные до этого срока документы будут рассматриваться быстрее.
ФедералПресс вчера в 04:04
Авто
Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном
Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня 14:01
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Гаджеты
OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов
Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.
Anonsens 16:51
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Гаджеты
Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake
Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
Игромания.ру 12:38
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
Общество
На Сахалине прошёл парад Победы
На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Энергетика
США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ
Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Футбол
Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Наука
ЦЕРН планирует построить 100-километровый суперколлайдер
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) начала разработку проекта строительства 100-километрового коллайдера стоимостью 21 млрд евро.
NewInform вчера в 13:34
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Гаджеты
Специалист объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании "Avast" Войтех Бочек объяснил, почему включенная на мобильном устройстве сеть Bluetooth может привести к негативным последствиям.
Online47.ru 20:58
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36