с чего всё началось

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 418

Происшествия Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 26

Общество Президент предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье. 152

Армия и оружие Индия срочно захотела российские истребители и штурмовики Стало известно, что ВВС Индии обратились в правительство с предложением в ускоренном, то есть пожарном порядке приобрести в России 33 истребителя – 12 Су-30МКИ новой постройки и 21 МиГ-29 из наличия Министерства обороны России. 32

Хоккей «Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 148

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 46

Политика Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики. 24

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 664

Политика Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30 Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. 2

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 707

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1,1K