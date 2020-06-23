с чего всё началось

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

Общество Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тыс За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.

Общество Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.

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Футбол Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".

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