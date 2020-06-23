Политика

ИзвестияИзвестияЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Читать в источнике
Комментировать584

Подробнее о событии

Жителей России и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Газета.Ru17:00

NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

РБК15:47

NYT: в ЕС после открытия границ могут временно не впускать жителей России, США и Бразилии

ТАСС15:16

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

РИА Новости15:19

New York Times: Евросоюз собирается закрыть въезд для жителей США, России и Бразилии из-за недостаточно успешной борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру14:58

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

Lenta.ru14:49

Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии

Московский Комсомолец14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
288
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
320
Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ 16:29
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
2K
Общество

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru 23:06
1
Происшествия

За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток

По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 11:52
550
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Общество

Стала известна программа празднования 75-летия Победы в Кузбассе

Сама же программа торжественных мероприятий на 24-е июня выглядит следующим образом: в 10:00 — торжественное прохождение техники и парадных расчетов в Белове, Новокузнецке, Юрге.
Вести Кузбасс вчера в 11:35
5
Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском 22:44
17
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
946
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета 07:37
1
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,3K
Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
37
Наука

Ученые выяснили, как после инфаркта восстановить сердце

Американские исследователи выявили ключевой белок, способный уменьшить повреждения и улучшить работоспособность сердца.
Московский Комсомолец 15:53
1
Политика

СМИ сообщили о призыве Индии к России ускорить поставки С-400

Rambler News Service 11:47
281
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1,1K
Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
5,2K
Кино

Хью Джекман может сыграть Энцо Феррари в новом фильме Майкла Манна

Хью Джекман ведёт переговоры о роли автоконструктора и гонщика Энцо Феррари в новом фильме постановщика Майкла Манна («Схватка», «Соучастник»).
Игромания.ру вчера в 08:34
6
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
572
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
1
Общество

Тысячи военнослужащих прошли маршем по центру Новосибирска

В составе 24 парадных расчётов прошли более 2 200 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств.
REGNUM 23:21
3
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
1K
Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
13
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
920
Футбол

Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
Матч ТВ 10:04
2
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,4K
Здоровье

Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
328
Здоровье

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное