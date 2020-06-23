После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса. 22

Общество Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 4

Происшествия На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.

Кино «Парк Юрского периода» возглавил бокс-офис через 27 лет после выхода Фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" снова возглавил рейтинги кассовых сборов США – в четвёртый раз с момента своего релиза в 1993 году.

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 550

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах". 54

Общество Заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы скончался Верховный лама Тувы Джампел Лодой, который был ранее госпитализирован с коронавирусом, скончался, заявил глава республики Шолбан Кара-оол. 30

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 63

Технологии ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1,1K

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 53

Армия и оружие Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 261

Политика Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер. 130

Кино Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.

Гаджеты Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.

Здоровье Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики. 12

Шоу-бизнес Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.