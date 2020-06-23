Политика
ИзвестияЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Читать в источнике
Оценить451
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Российская газета 14:35
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
Общество
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Происшествия
На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека
Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
Газета.Ru 07:57
Здоровье
Врачи из Москвы вырабатывают тактику для лечения коронавируса в ХМАО
Сообщается, что совместными усилиями врачей будут проработаны методики и рекомендации по лечению больных коронавирусом.
Муксун.fm 14:49
Кино
«Парк Юрского периода» возглавил бокс-офис через 27 лет после выхода
Фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" снова возглавил рейтинги кассовых сборов США – в четвёртый раз с момента своего релиза в 1993 году.
ИА InterMedia 13:48
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Общество
Заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы скончался
Верховный лама Тувы Джампел Лодой, который был ранее госпитализирован с коронавирусом, скончался, заявил глава республики Шолбан Кара-оол.
Rambler News Service 09:55
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Технологии
ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp
Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.
ТАСС 19:12
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам 23 июня
Президент России Владимир Путин выступит по телевидению с новым обращением к россиянам 23 июня.
Ридус 05:44
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00
Гаджеты
Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake
Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
Игромания.ру 12:38
Общество
На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей
Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
Невские Новости 14:32
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Evo-rus.com вчера в 05:09
Здоровье
Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее
В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Армия и оружие
Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе
Военное обозрение 09:50
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Шоу-бизнес
Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
РИА Новости 18:42
Культура
Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений
Газета.Ru 17:18
Общество
Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
Вести.Ru 20:07