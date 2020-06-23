Политика

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После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Жителей России и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Газета.Ru17:00

NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

РБК15:47

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

Lenta.ru14:49

NYT: в ЕС после открытия границ могут временно не впускать жителей России, США и Бразилии

ТАСС15:16

New York Times: Евросоюз собирается закрыть въезд для жителей США, России и Бразилии из-за недостаточно успешной борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру14:58

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

РИА Новости15:19

Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии

Московский Комсомолец14:33
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Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

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Общество

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Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
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В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
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Политика

Владимир Путин обратится к россиянам 23 июня

Президент России Владимир Путин выступит по телевидению с новым обращением к россиянам 23 июня.
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Происшествия

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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

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Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
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Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
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